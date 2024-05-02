В Северном районе Орла сменился глава администрации

Территориальное управление возглавил Николай Персидский.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Предыдущий начальник территориального управления по Северному району – Сергей Мерзликин – стал советником мэра Орла.

Николай Персидский родился в 1976 году в Хотынце. Окончил Орловскую государственную сельскохозяйственную академию.

С 1999 Персидский работал в администрации Хотынецкого района, затем – в территориальном управлении по Заводскому району Орла (в отделе образования и в отделе по социальным вопросам). С 2021 года являлся заместителем начальника теруправления по Северному району.

Ранее стало известно, что СК прекратил дело, возбуждённое в отношении мэра Орла.

ИА «Орелград»