Росавтодор утвердил дорожную программу Орловщины на пять лет

Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Дополнительное соглашение к меморандуму о развитии автомобильных дорог подписали руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков и глава исполнительной власти региона Андрей Клычков.

Документ утверждает программу по строительству и ремонту дорог на ближайшие четыре года, приведённую в соответствие с актуальными данными. В текущем году в неё попали участки общей протяжённостью 33,8 километра.

В частности, на 2024-й год запланированы следующие работы:

капремонт дороги общего пользования регионального значения «Колпна – Моховое – граница Курской области в Колпнянском районе»,

реконструкция дороги межмуниципального значения ««Комаричи – Дмитровск» – Девятино» – Упорой»,

проектирование и капремонт моста через реку Цкань на автомобильной дороге регионального значения «Болхов – «Орёл – Витебск»».

Планируемое финансовое обеспечение на текущий год составляет 4,2 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»