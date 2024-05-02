Росавтодор утвердил дорожную программу Орловщины на пять лет

2.5.2024 | 17:23 ЖКХ, Новости

Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Фото: ИА “Орелград”

Дополнительное соглашение к меморандуму о развитии автомобильных дорог подписали руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков и глава исполнительной власти региона Андрей Клычков.

Документ утверждает программу по строительству и ремонту дорог на ближайшие четыре года, приведённую в соответствие с актуальными данными. В текущем году в неё попали участки общей протяжённостью 33,8 километра.

В частности, на 2024-й год запланированы следующие работы:

  • капремонт дороги общего пользования регионального значения «Колпна – Моховое – граница Курской области в Колпнянском районе»,
  • реконструкция дороги межмуниципального значения ««Комаричи – Дмитровск» – Девятино» – Упорой»,
  • проектирование и капремонт моста через реку Цкань на автомобильной дороге регионального значения «Болхов – «Орёл – Витебск»».

Планируемое финансовое обеспечение на текущий год составляет 4,2 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2024 год

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