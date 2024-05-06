Орловца осудят за вымогательство в тюрьме и на воле

6.5.2024 | 14:00 Закон и порядок, Криминал, Новости

Об этом сообщили в орловском Управлении СК.

Фото: ИА «Орелград»

Следственный комитет завершил дело, возбуждённое в отношении 38-летнего жителя Малоархангельского района. Мужчина обвиняется в двух эпизодах вымогательства (статья 163 УК РФ).

Первый случай произошёл в октябре 2021-го года. Тогда обвиняемый находился в СИЗО №1 Орла. Он вынудил другого заключённого отдать ему 20 тысяч рублей.

При этом мужчина применил насилие. Средства он требовал, якобы, не на личные нужды, а для того, чтобы закупить для «арестантов» дополнительные продукты питания.

В октябре 2023-го года, уже находясь на свободе и живя в Малоархангельске, обвиняемый совершил ещё одно подобное преступление. Путём вымогательства орловец завладел деньгами и автомобилем своего знакомого. Стоимость данной машины составляла 105 тысяч рублей. Незаконная добыча в живых деньгах составила 18 тысяч 400 рублей.

Обвиняемый не признал вину. Однако следствие сочло собранные доказательства достаточными и направило дело в суд.

ИА «Орелград»


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