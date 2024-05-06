В Орле разместят новые дорожные камеры фиксации нарушений

Завершается конкурс на их закупку.

Его проводит Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области. Сегодня – последний день подачи заявок.

На закупку специальных технических средств автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД выделено около 10,6 миллиона рублей. Исполнить контракт нужно в течение 30 рабочих дней после даты заключения соглашения.

Камеры установят в двух местах. Это перекрёстки Наугорского шоссе и улицы Цветаева и Московского шоссе и Межевого переулка.

Гарантийный срок обслуживания техники составит от двух лет.

ИА «Орелград»