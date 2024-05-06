Орловцам обещают заморозки и град

6.5.2024 | 15:45 Новости, Общество

Погода испортится уже сегодня вечером.

Фото: ИА “Орелград”

Тревожный прогноз опубликовал Орловский гидрометцентр.

Так, начиная с сегодняшнего вечера (с 21 часа) по области ожидаются дожди, в том числе, сильные, а в отдельных местах даже с градом. Ветер будет дуть с запада с порывами до 20 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит плюс семь ночью и плюс двенадцать днём.

Ночь на среду будет ещё холоднее (до минус одного), а в ночь на четверг показатели опустятся ещё сильнее (до минус пяти). Дневные температуры останутся примерно на прежнем уровне. Однако существенных осадков 8-го и 9-го мая не ожидается.

Ветер сменится сначала на северный, затем на северо-западный. Обычная предельная скорость составит около 13 метров в секунду.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2024 год

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