Найден подрядчик для завершения ремонта улицы Бурова

6.5.2024 | 15:49 ЖКХ, Новости

Орловская Спецавтобаза подписала контракт на проведение работ 3 мая.

ИА “Орелград”

На электронный аукцион по отбору подрядчика заявился лишь один предприниматель –  Семенцов Александр Николаевич. За 22 847 629 рублей 35 копеек до 10 июля 2024 года он должен завершить ремонт дорожной одежды и тротуаров. Гарантийный срок на объект – пять лет с даты приемки.

Напомним, в феврале 2023 года  Объединенный муниципальный заказчик заключил контракт на ремонт улицы Бурова ООО «Дорстрой 57». Однако подрядчик нарушил сроки сдачи объекта. Прокуратурой в отношении генерального директора компании-подрядчика вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Суд решил наказать за бездействие руководителя Дорстроя штрафом. Его размер в пресс-службе прокуратуры не уточняли.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования