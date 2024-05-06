Найден подрядчик для завершения ремонта улицы Бурова

Орловская Спецавтобаза подписала контракт на проведение работ 3 мая.

На электронный аукцион по отбору подрядчика заявился лишь один предприниматель – Семенцов Александр Николаевич. За 22 847 629 рублей 35 копеек до 10 июля 2024 года он должен завершить ремонт дорожной одежды и тротуаров. Гарантийный срок на объект – пять лет с даты приемки.

Напомним, в феврале 2023 года Объединенный муниципальный заказчик заключил контракт на ремонт улицы Бурова ООО «Дорстрой 57». Однако подрядчик нарушил сроки сдачи объекта. Прокуратурой в отношении генерального директора компании-подрядчика вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Суд решил наказать за бездействие руководителя Дорстроя штрафом. Его размер в пресс-службе прокуратуры не уточняли.

ИА “Орелград”