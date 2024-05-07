На Орловщине появились семь новых земских докторов и фельдшеров

Столько человек стали участниками соответствующих программ.

Информацию сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области. Речь идёт о тех, кто стал участниками именно в текущем году.

Двое из них уже получили положенные выплаты. Остальные пятеро находятся на стадии заключения договоров.

Так, в Залегощенской и Новосильской ЦРБ появились стоматологи, в Плещеевской ЦРБ – педиатр. В Краснозоренскую районную больницу пришёл работать фельдшер «Скорой помощи». В Покровском районе по программе трудоустроился терапевт, а также заведующий ФАПом. Кроме того, кадровое пополнение произошло в Областной психиатрической больнице.

Всего в этом году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» запланировано принять на работу 33 человека и 20 человек соответственно.

ИА «Орелград»