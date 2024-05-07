Роспотребнадзор проверил воздух после пожара на мусорном полигоне

В Орле произошло сильное задымление.

Как рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области, возгорание органического мусора случилось на Итальянской, 33, в это воскресенье. Напомним, что по этому адресу находится центр по переработке отходов АО «ЭкоСити».

Роспотребнадзор, узнав о том, что пожар сопровождался сильным задымлением, решил отобрать пробы воздуха. Их взяли не на месте ЧП, а в ближайшем населённом пункте (уже в Орловском муниципальном округе) – в деревне Башковка на улице Железнодорожной. В «Центре гигиены и эпидемиологии в Орловской области» пробы исследовали на содержание загрязняющих веществ, характерных для продуктов горения органического мусора.

Известно, что по результатам данных исследований ответственному юридическому лицу выдали предписание о проведении дополнительных мероприятий по соблюдению санитарного законодательства. Речь идёт о мерах профилактического характера. Других подробностей пока не сообщается.

«Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Орловской области», – отметили в ведомстве.

Как уточняет Управление МЧС, пожарные ликвидировали тление мусора на площади 500 квадратных метров.

Ранее стало известно, что под Орлом обнаружили свалку люминесцентных ламп.

ИА «Орелград»