Орловские энергетики готовятся к возможным ЧП

7.5.2024 | 11:20 ЖКХ, Новости

Причиной может стать плохая погода.

Фото: ИА “Орелград”

Сегодня и завтра в Орловской области ожидаются неблагоприятные погодные условия. А именно – сильный ветер, местами с порывами до 20 метров в секунду, дождь и град. В связи с этим электросетевые компании региона переведены в режим повышенной готовности.

Как сообщает официальный портал Орловской области, к оперативному реагированию готовы 97 бригад, где состоят 264 энергетика, «вооружённых» 131 единицей спецтехники. Кроме того, в распоряжении компаний находятся резервные источники электроснабжения суммарной мощностью около 1,7 мегаватт.

Граждан просят сообщать о нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия 220» – 8-800-220-0-220. Звонки принимаются бесплатно и круглосуточно.

Ранее стало известно, что в Ливнах ветер обрушил берёзу на автомобиль.

ИА «Орелград»


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