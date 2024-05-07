В Орле на Карачевском шоссе прижились не все деревья

Это признали в городской администрации.

Диалог на эту тему состоялся в официальной группе «Орёлтаймс» «ВКонтакте». Читатели заинтересовались судьбой деревьев, высаженных на Карачевском шоссе. Орловцы заявили, что их начали сажать в июле минувшего года, не организовав полив. По мнению пользователей, это привело к гибели деревьев.

В городской администрации признали проблему, хотя и отвергли обвинения в плохом содержании зелёных насаждений.

«Деревья на Карачевском шоссе высаживались осенью. К сожалению, не всегда даже при достаточном уходе саженцы приживаются. По мере возможности заменяем их на новые», – объяснили с официального аккаунта мэрии.

Ранее обладминистрация, отвечая на запрос «Орёлграда», признала, что часть данных работ выполнили некачественно.

ИА «Орелград»