В Орле на Карачевском шоссе прижились не все деревья

7.5.2024 | 11:40 ЖКХ, Новости

Это признали в городской администрации.

Фото: ИА “Орелград”

Диалог на эту тему состоялся в официальной группе «Орёлтаймс» «ВКонтакте». Читатели заинтересовались судьбой деревьев, высаженных на Карачевском шоссе. Орловцы заявили, что их начали сажать в июле минувшего года, не организовав полив. По мнению пользователей, это привело к гибели деревьев.

В городской администрации признали проблему, хотя и отвергли обвинения в плохом содержании зелёных насаждений.

«Деревья на Карачевском шоссе высаживались осенью. К сожалению, не всегда даже при достаточном уходе саженцы приживаются. По мере возможности заменяем их на новые», – объяснили с официального аккаунта мэрии.

Ранее обладминистрация, отвечая на запрос «Орёлграда», признала, что часть данных работ выполнили некачественно.

ИА «Орелград»


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