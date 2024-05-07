В Орле назначили время Парада Победы

В городе уже проходят мероприятия в честь праздника.

Подробности рассказали в администрации Орловской области.

Так, сегодня, 7 мая, с 15 до 16 часов импровизированные парады пройдут перед домами ветеранов Великой Отечественной войны. В 17 часов 30 минут в Орловском городском центре культуры состоится концерт «Далекому мужеству память храня».

Завтра, 8 мая, в 10 часов в Орле пройдут традиционные мероприятия в сквере Танкистов. Здесь возложат цветы к мемориалу. Над домом по площади Мира, 5, вывесят Красный флаг Победы. В 12 часов в театре имении Тургенева состоится торжественное собрание и праздничный концерт.

Непосредственно 9 мая в 9 утра на бульваре Победлы у стелы «Город воинской славы» также пройдет праздничная церемония. В 10 часов на площади Ленина состоится Парад Победы.

Также запланирован автопробег. Он пройдёт по маршруту «площадь Жукова –Лескова – Приборосторительная – Октябрьская – Болховское шоссе».

В 18:45 Орловская область присоединится ко Всероссийской минуте молчания. Также 9 мая (с 12 до 18 часов) и 10 мая (с 11 до 18 часов) в парке Победы пройдёт фестиваль солдатской кухни. Здесь же проведут разнообразные патриотические акции, организуют выставки, мастер-классы, игру в лазертаг и прогулки на лошадях. Также будут подготовлены фотозоны. Желающие смогут посмотреть тематические кинофильмы.

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ИА «Орелград»