Ответственного орловского чиновника уволили из-за утраты доверия

7.5.2024 | 13:21 Закон и порядок, Новости, Образование

Он нарушил антикоррупционное законодательство.

Фото: ИА «Орелград»

Подробности рассказали в прокуратуре Орловской области.

Нарушение допустил исполняющий обязанности начальника отдела образования, молодёжной политики, физической культуры и спорта администрации Малоархангельского района. В течении длительного времени госслужащий занимал эту должность, одновременно состоя в трудовых отношениях с подконтрольным бюджетным образовательным учреждением.

При этом труд не являлся безвозмездным – чиновник получал за него вознаграждение. Меры к предотвращению и урегулированию конфликта интересов не принимались.

В итоге прокуратура направила главе администрации района представление, поставив вопрос о привлечении виновного лица к дисциплинарной ответственности. Чиновника уволили в связи с утратой доверия.

ИА «Орелград»


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