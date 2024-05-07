В Орле решили возобновить отопительный сезон

Такое постановление подписал мэр Юрий Парахин.

Орловский градоначальник утвердил документ накануне.

Тепло поступит в 1926 многоквартирных домов. Также возобновится отопление всех социальных и культурных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орла.

«Напоминаем, что ответственность за доведение теплоносителя в квартиры лежит на управляющих компаниях. Это первая инстанция, куда следует обращаться по вопросу отопления», – указали в мэрии.

Официально отопительный сезон завершился ещё в минувшем месяце. Однако после этого многие орловцы просили чиновников о его перезапуске в связи с похолоданиями.

ИА «Орелград»