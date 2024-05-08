Молодому орловцу вынесли приговор за дерзкое убийство

8.5.2024 | 11:00 Криминал, Новости

Парень зарезал случайного знакомого практически в центре города.

Фото: СУ СК России по Орловской области

Преступление произошло в сентябре минувшего года. 19-летний житель Орла забил ножом 43-летнего собутыльника. Агрессор и жертва познакомились в тот же день.

Преступление произошло хоть и в ночное время, но в людном месте – на тротуаре Пионерской улицы, практически в центре города. Причиной стал словесный конфликт.

Потерпевший скончался в медицинском учреждении через непродолжительное время. Подозреваемого задержали по горячим следам.

Как сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Орловской области, суд признал молодого человека виновным и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Также ему ограничили свободу на последующие полтора года.

Дело рассматривал Советский районный суд. Приговор ещё может быть обжалован.

ИА «Орелград»


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