В Орле возник дефицит донорской крови

8.5.2024 | 11:20 Медицина, Новости

Орловцев просят помочь.

Фото: vk.com/public183089958

Об этом сообщили в Службе крови Орловской области. Повышенная потребность зафиксирована по всем группам и всем вариантам резус-фактора.

Немного лучше ситуация с кровью второй группы (положительный резус-фактор) и четвёртой группы (положительный резус-фактор). Однако даже тут существующих запасов всё равно недостаточно.

Помочь могут все желающие. Для этого нужно позвонить в регистратуру службы (по телефону 41-75-89) либо записаться на сдачу крови через портал Госуслуг. Также в службе примут потенциальных доноров даже без предварительной записи. Учреждение находится на Наугорском шоссе, 2.

Специалисты Службы крови не рекомендуют употреблять перед процедурой жирную, жареную, острую, копчёную пищу, колбасные изделия, мясные, рыбные, молочные продукты, яйца и масло, шоколад, орехи, финики, авокадо, бананы, а также свёклу.

Однако сдавать кровь натощак тоже не следует. Лучше всего позволить себе лёгкий завтрак (например, отварить крупу или макароны) и запить его сладким чаем, соком или морсом.

ИА «Орелград»


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