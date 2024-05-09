Зампред облсовета передал бойцам СВО помощь от орловцев

В зону спецоперации доставили большой гуманитарный груз.

Его привёз первый заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин. Как обычно, посылку формировали, исходя из пожеланий самих военнослужащих.

Бойцам привезли инструменты для ремонта техники, предметы первой необходимости, продукты, воду. А также – пасхальные куличи и поздравительные открытки к 9 мая от учащихся лицея №4, школ №5, №45 и № 49 Орла.

«Я пообещал ребятам, которые своими руками делали эти открытки, доставить их нашим военнослужащим перед праздником. Рад сообщить, что исполнил это обещание. Ещё раз благодарю всех, кто не остаётся в стороне и помогает в формировании гуманитарных грузов», — пояснил Вдовин.

Груз формировался при активном участии ряда депутатов облсовета – Сергея Потёмкина, Александра Грачёва, Юрия Ревина, Сергея Прозукина, Ирины Гоцаковой и Ирины Пашковой, а также сотрудников аппарата регионального парламента. Также помощь оказали региональное отделение «Российского Детского фонда», фонд «Защитники Отечества», предприниматель Владимир Махов, техникум сферы услуг, Орловский облпотребсоюз, «Молодая Гвардия Единой России».

ИА «Орелград»