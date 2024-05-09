Во Мценске выпал снег

9.5.2024 | 14:42 Новости, Общество

Видео появилось в соцсетях.

Фото: ИА “Орелград” (иллюстративное)

В частности, оно опубликовано в сообществе «Подслушано Мценск». Выпадение снега сопровождалось сильным ветром. Всё это происходило в городе накануне.

В комментариях местные жители отметили, что снег заметили не во всех районах города. Например, в центре его не было.

Сегодня «Гисметео» обещает жителям Мценска до плюс шести и ниже днём и до нуля и выше ночью. Однако никаких осадков не ожидается.

Также накануне стало известно, что за один день во Мценске выпала полумесячная норма осадков.

ИА «Орелград»


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