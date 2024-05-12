Оборот орловского бизнеса вырос на 20 процентов

В первом квартале 2024 года орловские предприятия нарастили деловую активность.

В январе-марте 2024 года совокупный оборот организаций Орловской области сложился в сумме 188,2 миллиарда рублей, что на 20,7 процента больше, в действующих ценах, чем в соответствующем периоде 2023 года. Такие оперативные данные в своем аналитическом докладе приводит Орелстат. В ведомстве добавили, что индекс промышленного производства в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 113,3 процента. То есть, орловские предприятия заметно нарастили свою деловую активность.

«Оборот организаций отражает их коммерческую деятельность, в него включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей), – поясняет Орелстат. – Данные по показателю представляют собой совокупность организаций с соответствующим основным видом деятельности и отражают коммерческую деятельность организаций».

Если оценивать оборот организаций в разрезе видов экономической деятельности, то стоит отметить, что его значительно нарастил ряд отраслей: гостиницы и предприятия общественного питания – на 51,5 процента; деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – на 37 процентов; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – на 32,9 процента; обрабатывающие производства – на 31,8 процента; деятельность в области информации и связи – на 30,9 процента.

ИА “Орелград”