Орловцы сделали ставку на электронную регистрацию бизнеса

Количество интерактивных запросов в налоговую службу только растет.

Как сообщает Управление ФНС России по Орловской области, в этом году 82 процента документов по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей были направлены в регистрирующий орган в электронном виде. Судя по статистике, такой способ общения бизнеса с налоговиками набирает популярность. Для сравнения, в 2023 году доля электронных запросов по регистрации бизнеса составляла 72 процента.

«Выбирая электронную регистрацию, предприниматели экономят время и денежные средства, – объясняют в областной налоговой службе. – Эта форма представления документов является самым безопасным и удобным способом. Она исключает личное присутствие заявителя и освобождает его от уплаты государственной пошлины. Отправить документы в электронном виде можно разными способами».

Наиболее удобным способом налоговики называют использование ведомственного сервиса «Государственная онлайн регистрация бизнеса». Найти его можно на официальном сайте Федеральной налоговой службы. С помощью этого сервиса можно выбрать удобный для себя режим налогообложения и типовой став, без ошибок выбрать виды экономической деятельности. Также сервис сам отображает стадии рассмотрения документов и выгружает документы, подтверждающие государственную регистрацию.

«Кроме того, заявить о своем желании зарегистрировать бизнес можно на портале государственных услуг, – добавили в Управлении ФНС. – Одно из основных условий – наличие квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, который можно бесплатно получить в налоговом органе. Также есть возможность получить электронную подпись в мобильном приложении «Госключ». После подписания в приложении «Госключ» документы будут направлены в регистрирующий орган автоматически».

В ведомстве подчеркивают, что подача документов через МФЦ также приравнивается к электронному документообороту и автоматически освобождает заявителя от уплаты государственной пошлины. При отсутствии электронной подписи налоговики советуют воспользоваться услугами нотариуса, который может заверить документы своей электронной подписью и направить их на регистрацию.

ИА «Орелград»