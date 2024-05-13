«Древо ремесел» из Орла выиграло всероссийский конкурс

Жюри по достоинству оценило коллективную творческую работу.

Коллективная творческая работа «Древо ремесел» победила во Всероссийском конкурсе семейного декоративно-прикладного творчества «Семья мастеровая». Об этом сообщает Орловский областной центр народного творчества. Автором работы-победителя стал коллектив Орловской детской школы изобразительных искусств и ремесел. Лауреатами I степени стали педагоги и учащиеся мастерских ткачества, вышивки, кружевоплетения и резьбы по дереву.

«В основу творческой идеи при подготовке работы лег образ древа, как одного из основных сюжетов в традиционной народной культуре, – рассказали в Центре. – Древо является символом единения, образом преемственности от поколения к поколению, символом течения времени от прошлого к будущему. Это органично соединяется с процессом обучения ремеслам в школе, где коллектив наставников и учеников становится настоящей творческой семьей».

Почетный приз стал подарком к 60-летию школы – свой юбилей она будет отмечать в декабре 2024 года. Кстати, именно в честь юбилея мастерские школы решили объединиться и представить на конкурс коллективную работу, «отражающую основные ремесленные направления, исторически бытовавшие на территории Орловской области, сохраняемые и передаваемые от мастера к ученику».

Это не единственная победа орловцев во Всероссийском конкурсе семейного декоративно-прикладного творчества «Семья мастеровая». Лауреатами I степени также стала семья Лузяниных из Орловской области. Дело в том, что конкурс проходил в заочном формате по двум категориям: «Семья» (семейно-родственные коллективы) и «Наставник» (художественные коллективы профильных ВУЗов, школ ремесел, творческих объединений).

В первой категории приняли участие 37 семей из 24 регионов, которые состязались в различных номинациях декоративно-прикладного искусства, на тему, связанную с семейными традициями и ценностями. «В оценке работ эксперты руководствовались следующими критериями: соответствие теме конкурса; художественный уровень произведения; сложность техники исполнения; оригинальность идеи; гармоничность видеоряда. Также учитывались: рабочее место, мастерская, костюм конкурсанта, наличие творческих инноваций», – уточнили в Центре.

ИА «Орелград»