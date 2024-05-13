Аудиторы рассказали о своих трудностях

Проведению качественной экспертизы иногда препятствуют разработчики нормативных актов.

Контрольно-счетной палатой города Орла в течение 2023 года было подготовлено 83 заключения на проекты решений Орловского городского Совета народных депутатов, в том числе: на проекты нормативных правовых актов – 42 заключения, на проекты постановлений администрации города Орла по муниципальным программам – 10 заключений. Об этом говорится в отчете КСП за 2023 год. В документе отмечено, что на 12 проектов муниципальных правовых актов был направлен отказ в проведении финансово-экономической экспертизы в связи с отсутствием полного пакета документов или оснований для ее проведения.

«Остается проблемой, препятствующей проведению качественной экспертизы, несоблюдение разработчиками проектов сроков их представления, отсутствие каких-либо расчетов и финансово-экономических обоснований или низкое качество финансово-экономических обоснований, не содержащих в полном объеме необходимых показателей и расчетов», – пишут аудиторы. Еще одной острой проблемой они называют отсутствие необходимых сведений для определения правовых оснований и целесообразности принятия представленных проектов решений.

«Замечания и предложения по результатам проведения финансово-экономической экспертизы в основном были связаны с несоответствием отдельных положений проектов муниципальных правовых актов требованиям действующего законодательства, принятым нормативным правовым актам города Орла, – рассказали в КСП. – Ряд предложений Контрольно-счетной палаты был направлен на устранение существенных недоработок проектов нормативных правовых актов, на предоставление разработчиками необходимых дополнительных пояснений и информации, что свидетельствует о недостаточном качестве подготовленных документов».

Часть предложений Контрольно-счетной палаты учитывалась и дорабатывалась разработчиками проектов муниципальных правовых актов еще на стадии подготовки заключений. Кроме того, КСП в своих заключениях, в необходимых случаях, давала оценку целесообразности принятия представленных проектов. Рекомендации по их рассмотрению и принятию давались и депутатам Орловского горсовета.

«Контрольно-счетной палатой ежемесячно проводился анализ законности и обоснованности внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Орла, по результатам которого оформлялись аналитические записки, – добавили в КСП. – По итогам анализа внесенных изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Орла нарушений не установлено».

ИА «Орелград»