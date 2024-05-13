В Мценске на торги выставили недостроенную многоэтажку

Объект на улице Машиностроителей в орловском райцентре можно купить за 10 миллионов.

В лот включены нежилое здание площадью 1375 кв. м (готовность около 8%), земельный участок – 5684 кв. м. Вид разрешенного использования территории – под жилую многоэтажную застройку (кадастровый номер 57:27:0020701:7). Адрес объекта: Орловская область, г. Мценск, ул. Машиностроителей, д. 9/1.

Заявки от потенциальных покупателей начнут принимать 13 мая. Начальная цена – 10 222 200 рублей. Шаг аукциона – 5%. Отбор состоится 19 июня, указано в ГИС «Торги».

Это уже не первая попытка реализовать имущество. В 2022 году его пытались продать немного дороже – за 10,66 млн рублей.

ИА “Орелград”