В Орле выпустили 32 тысячи электронных подписей

Только в 2024 году их количество увеличилось примерно на 10 процентов.

В Орловской области с начала действия точек выдачи удостоверяющего центра ФНС России выпущено уже 32 тысячи квалифицированных электронных подписей (КЭП), причем непосредственно в 2024 году их выдано 3000. По данным областной налоговой службы, 13,5 тысячи КЭП было выдано юридическим лицам и 18,4 тысячи – индивидуальным предпринимателям. Судя по ведомственной статистике, количество подписей увеличилось примерно на 10 процентов. Кроме того, стало проще перевыпускать КЭП.

«Упростить процедуру получения электронной подписи юрлицам и индивидуальным предпринимателям позволяет ее дистанционный перевыпуск с помощью личного кабинета налогоплательщика, – пояснил в пресс-службе регионального Управления ФНС России. – Так, орловские бизнесмены с начала года почти 1,5 тысячи раз воспользовались этой возможностью».

Такой способ, отмечают налоговики, помогает сэкономить время. Он особенно актуален для предприятий и индивидуальных предпринимателей, находящихся на большом расстоянии от ближайшей точки выдачи подписей. Удобство заключается и в том, что в дистанционном формате получить КЭП можно с помощью биометрии. Правда, для этого потребуется подтвержденная биометрия, выпущенная лично в центре обслуживания, то есть в банке или МФЦ. В УФНС напоминают, что обратиться за услугой по выдаче электронной подписи в удостоверяющий центр могут юрлица, в том числе руководители иностранных филиалов, ИП и нотариусы.

«А вот кредитные организации, операторы платежных систем и некредитные финансовые организации могут получить КЭП только в удостоверяющем центре Центрального банка РФ, а должностные лица государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственному органу или органу местного самоуправления организации – в удостоверяющем центре Федерального казначейства», – пояснили в областной налоговой службе.

ИА «Орелград»