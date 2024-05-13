Орловцам начали выдавать уведомления на участие в ЕГЭ

Процедура выдачи уведомлений в Орловской области стартовала сегодня.

Как сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования (ОРЦОКО), сегодня в регионе стартовала выдача уведомлений для участников ГИА и ЕГЭ основного периода государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2024 году. Обучающиеся получают уведомления в своих образовательных организациях, выпускники прошлых лет — в местах регистрации на сдачу ЕГЭ.

«Участники ЕГЭ, подававшие заявление через информационную систему образовательных услуг «Виртуальная школа», получают уведомления в бюджетном учреждении Орловской области «Региональный центр оценки качества образования», – уточнили в учреждении. – При получении уведомления необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность».

Напомним, что прием заявлений на участие в ЕГЭ завершился 1 февраля 2024 года. Согласно озвученным данным, в этом году на сдачу единого госэкзамена зарегистрировались 3005 человек, в том числе 2665 одиннадцатиклассников, 170 обучающихся средних профессиональных образовательных организаций и 169 выпускников прошлых лет. Самым массовым экзаменом традиционно обещает стать русский язык, так как его планируют сдавать 2896 участников, или 96,4 процента от их общего числа.

Самым популярным предметом по выбору в этом году стало обществознание, сдавать этот экзамен планируют 49,5 процента участников. Кроме того, по данным ОРЦОКО, 51 процент участников зарегистрировались на ЕГЭ по математике базового уровня, 41,2 процента выбрали математику профильного уровня, 24 процента — биологию, 20 процентов — историю, 17,6 процента — информатику, 16 процентов — химию, 15,4 процента — физику, 9,2 процента — литературу, 1,9 процента — географию.

Среди иностранных языков наиболее популярным остается английский язык, который выбрали 10,4 процента участников. На ЕГЭ по немецкому языку в этом году в регионе зарегистрировались три человека, по французскому – один человек. Напомним также, что досрочный период сдачи ЕГЭ прошел с 22 марта по 22 апреля. На участие в нем записались 20 человек, в том числе три выпускника текущего года и 17 обучающихся средних профессиональных образовательных организаций.

ИА «Орелград»