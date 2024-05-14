Орловскому аэропорту могут помешать открыться птицы

Пернатых привлекает в опасную зону мусорный полигон.

Интересную проблему вскрыло издание «Абирег».

Оказалось, что полигон ООО «ЭкоПолис» находится от аэропорта всего в 7,6 километра. Между тем, эта дистанция должна составлять почти в два раза больше – 15 километров. Таковы нормативы для шестой подзоны приаэродромной территории.

Дело в том, что полигон относится к объектам, которые привлекают птиц и способствуют их скоплению. Это создаёт прямую угрозу для успешного проведения авиационных рейсов.

«Размещение объектов по обращению с отходами в границах шестой подзоны возможно только при наличии заключения по результатам орнитологического исследования. Оно, в свою очередь, проводится только по заявлению застройщика или собственника объекта», – цитирует издание официальный ответ, полученный из Росавиации.

Получается, что ведомство всё же может выдать разрешение на полёты. Однако в том случае, если орнитологическое исследование докажет, что птицы, прилетающие на полигон, не являются препятствием для авиаперевозок.

Такое исследование, например, недавно заказали в Барнауле. Оно обошлось местному авиапредприятию в 700 тысяч рублей.

ИА «Орелград»