В Орле арестовали средства на жильё для сирот

Причиной стали долги городской администрации.

Дело дошло до разбирательства в Арбитражном суде области, пишет «Орёлтаймс».

По информации издания, в арбитраж обратился застройщик – ООО «СЗ «Жилстрой-Инвест». Компания хочет добиться, чтобы городское жилищное управление внесло на банковские эскроу-счета около 89,2 миллиона рублей.

Средства полагаются застройщику в обмен на предоставляемые квартиры. Это 44 «однушки», предназначенные для детей-сирот.

Как утверждает СМИ, городской бюджет выделил данные средства, однако ФНС заблокировала их, так как мэрия ещё не расплатилась по налоговым выплатам за предыдущий год.

Кроме вышеуказанной суммы, застройщик требует от городских властей ещё 2,6 миллиона. Это пени, уже начисленные за просрочку платежа.

ИА «Орелград»