В Орле откроют офис Президентского фонда культурных инициатив

14.5.2024 | 16:31 Культура, Новости, Экономика

Это произойдёт на следующей неделе.

Салтыкова-Щедрина, 33. Фото: ИА “Орелград”

Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области, открытие состоится 20 мая в 14 часов.

Проектный офис будет работать на базе Информационно-выставочного центра Орловской области. Напомним, это учреждение находится на Салтыкова-Щедрина, 33.

Президентский фонд культурных инициатив существует около двух лет. Его миссия – поддерживать грантами инициативы в сферах культуры и искусства, а также креативных индустрий.

В этом году Орловская область вышла в топ-10 регионов по количеству заявок, поступивших на очередной конкурс фонда. Всего по итогам 11 проведённых конкурсов Орловщина подала 228 заявок. Победителями стали 30 проектов.

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ИА «Орелград»


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