Орловщина вошла в топ-5 регионов динамичного культурного развития

14.5.2024 | 16:00 Культура, Новости

Об этом объявил Клычков.

Фото: Администрация Болховского района

Губернатор озвучил новость во время последнего прямого эфира в социальных сетях.

Рейтинг составляло Агентство региональных социально-экономических проектов. Эта организация как раз занимается выпуском подобных исследований по регионам ЦФО.

При формировании списка учитывались семь основных критериев. Так, в расчёт брались объём и качество модернизации соответствующих объектов инфраструктуры, темпы роста финансирования культуры, размеры господдержки и другое.

В итоге из 17 регионов ЦФО Орловская область оказалась на четвёртом месте и вошла группу областей с наиболее динамичным культурным развитием. Первые три позиции заняли Тульская, Воронежская и Белгородская области.

За основу брались итговые данные предыдущего года.

ИА «Орелград»


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