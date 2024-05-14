Во Мценске поправки в устав обсудят всем миром

Горсовет проведет публичные слушания по изменению главного документа города.

Во Мценске 16 мая в 17:00 часов в большом зале администрации города пройдут публичные слушания по проекту решения о внесении изменений в устав города. Последний является основополагающим документом райцентра. Ранее депутаты горсовета рассмотрели проект внесения поправок на своем заседании и утвердили его в первом чтении. Второе чтение пройдет уже после публичных слушаний, с учетом поступивших на них предложений и замечаний. Письменные предложения граждан принимаются Мценским горсоветом, в том числе через его интернет-приемную.

Предлагаемые поправки призваны уточнить механизм принятия муниципальных правовых актов. Так, в новой редакции будет прописано, что акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, а также акты, устанавливающие правовой статус организаций, учрежденных муниципалитетом, вступают в силу после их официального обнародования. Другие акты подлежат официальному обнародованию в случаях, предусмотренных федеральными законами, законами Орловской области, уставом города, решениями городского Совета либо самими актами.

«Необнародованные муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности гражданина и человека, не применяются», – следует из проекта поправок. Каждому акту присваивается отдельный номер, причем нумерация должна быть сквозной. Если муниципальный правовой акт официально обнародован без номера, такое обнародование не имеет юридической силы и не влечет за собой юридических последствий.

Кроме того, акты, подлежащие официальному обнародованию, должны быть официально обнародованы не позднее 15 дней со дня их принятия. Они вступают в силу на следующий день после дня их официального обнародования, если иной срок не установлен вышестоящими законами. Официальным обнародованием акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в газете «Мценский край». Одновременно текст дополнительно размещается на официальном интернет-сайте Мценского городского Совета народных депутатов и администрации города Мценска.

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ИА «Орелград»