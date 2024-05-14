Участника поножовщины в Артельном переулке заключили под стражу

Суд посчитал, что подозреваемый может скрыться от следствия.

Северный районный суд города Орла удовлетворил ходатайство старшего следователя районного отдела Следственного управления Следственного комитета РФ по Орловской области. Последний просил о заключении под стражу местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).

По версии следствия, мужчина совершил преступление 30 апреля 2024 года в городе Орле. Органами предварительного следствия установлено, что в тот день вблизи одного из домов по переулку Артельному между двумя знакомыми произошел конфликт. В результате один нанес другому пять ножевых ранений, от которых последний скончался на месте происшествия. Подозреваемого удалось задержать по «горячим следам», однако и он сам, и его адвокат возражали против заявленного ходатайства следователя.

Как пояснили в пресс-службе Северного районного суда, они просили избрать более мягкую меру пресечения, а именно домашний арест. В свою очередь прокурор поддержал заявленное следователем ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. При вынесении решения суд учел то, что орловец подозревается в возможной причастности к совершению особо тяжкого преступления, наказание за которое предусматривает до 15 лет лишения свободы.

«При задержании оказал сопротивление сотрудникам полиции, заперся в своей квартире, в связи с чем имеются основания полагать, что, находясь на свободе, он с целью избежания наказания за содеянное, может скрыться от следствия и суда, чем воспрепятствовать производству по делу, – сообщила пресс-служба Северного районного суда. – Суд не нашел оснований для применения к мужчине иной, более мягкой меры пресечения, и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Постановление не вступило в законную силу, подана апелляционная жалоба».

ИА «Орелград»