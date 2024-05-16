Орловец отсудил у стоматологической клиники 183 тысячи

Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Как рассказали в областном Управлении ведомства, ответчиком выступило ООО «Блик». Гражданское дело рассматривалось в Заводском районном суде.

Орловец остался недоволен качеством стоматологических услуг, оказанных в клинике. Исполнитель отказался урегулировать вопрос в добровольном порядке. Однако суд встал на сторону потребителя.

В итоге с клиники взыскали 183 тысячи 580 рублей. Эту сумму составили средства, уплаченные за медуслугу (46 тысяч), неустойка (46 тысяч), компенсация морального вреда (30 тысяч), а также штраф за отказ в добровольном решении проблемного вопроса (61,2 тысячи) и почтовые расходы.

«Решение суда вступило в законную силу», – уточнили в ведомстве.

Известно, что клиника находится в Северном районе на Раздольной улице, 27.

ИА «Орелград»