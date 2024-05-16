Болховкин луг приводят в порядок студенты из Африки

Это вызвало вопросы в орловском облсовете.

Благоустройство проблемного объекта обсуждалось на комитете регионального парламента по промышленности и ЖКХ. Напомним, «Болховкин луг» обошёлся примерно в 66 миллионов рублей. Однако объект приняли со значительными недоделками.

В частности, часть парка оказалась подтоплена – жители Болхова вместо луга получили болото. Недавно прокуратура провела здесь проверку и направила её результаты в следственный орган.

Сейчас «Луг» приводят в порядок в рамках гарантийных обязательств. Однако и с этим есть проблемы.

Как рассказал на комитете депутат Виталий Рыбаков, де-факто на объекте работают иностранные студенты, прибывшие в Орёл из Африки на обучение. Об этом пишет «Орёлтаймс».

«Откуда они здесь во время учебного процесса? На основании чего они там? Я так и не получил ответ от болховских чиновников. Эти студенты копают траншеи и закапывают трубы – занимаются мелиорацией. Во время, когда они должны сидеть в университете, они там машут лопатами. У них что, есть допуск к этим работам? Кто им платит?» – задал вопросы Рыбаков.

Ответ перед депутатами держала Наталья Захарова, замруководителя областного Департамента ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения. Она предположила, что этот вопрос следует переадресовать порядной организации.

В итоге комитет запланировал поездку на «Болховкин луг» в течение ближайшего месяца.

ИА «Орелград»