Тысячи орловцев отчитались о доходах через МФЦ

Тенденцию подметили в областной налоговой службе.

Как сообщает Управление ФНС России по Орловской области, в текущем году жители региона подали 4,3 тысячи деклараций по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ через отделения МФЦ. Напомним, что декларационная кампания по доходам, полученным физическими лицами в 2023 году, завершилась 2 мая. Оплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо не позднее 15 июля 2024 года. В областной налоговой службе отмечают, что государственные услуги ФНС можно получить не только в налоговых органах, но и в отделениях многофункциональных центров.

Кстати, в настоящее время на территории региона работают 93 отделения МФЦ, которые оказывают 29 услуг налоговой службы.Статистика текущего года показала, что подача налоговой декларации по форме 3-НДФЛ через МФЦ является одной из самых востребованных и популярных услуг. Для ее получения гражданину необходимо представить декларацию в бумажном виде и приложить к ней документы, подтверждающие доходы и расходы. Если у гражданина имеется право на получение вычетов, то следует приложить подтверждающие это документы.

«На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2023 год исключительно с целью получения налоговых вычетов, установленный срок подачи не распространяется. Такую декларацию можно подать в течение всего года, – уточнили в пресс-службе регионального Управления ФНС. – Самостоятельно подготовить для сдачи налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ можно с помощью бесплатной компьютерной программы «Декларация». В процессе заполнения данных программа автоматически проверяет их корректность, что уменьшает вероятность появления ошибок».

Ранее ведомство сообщало, что 23,7 тысячи орловцев узнают о начисленных налогах и получат уведомление на портале госуслуг. Они предоставили свое согласие на получение налоговых уведомлений для уплаты имущественных налогов и НДФЛ, а также требований об уплате налогов в электронном виде в личном кабинете на портале госуслуг. Непосредственно в 2024 году такое согласие представили более 3000 налогоплательщиков региона.

ИА «Орелград»