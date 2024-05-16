Орловец обвиняется в нападении с ножом на силовиков

В ответ сотрудник Росгвардии применил табельное оружие.

Уголовным делом занималось Следственное управление Следственного комитета России по Орловской области.

В ведомстве рассказали, что в преступлении обвиняется житель посёлка Нарышкино. Ему 24 года.

В июле минувшего года орловец, пребывая в нетрезвом состоянии, находился в одном из дворов и нарушал общественный порядок. На вызов приехали сотрудники полиции и Росгвардии.

Однако парень не угомонился и, угрожая правоохранителям ножом, применил к ним насилие. После этого росгвардеец использовал собственное табельное оружие. Нарушителя задержали.

«Обвиняемый вину в совершённом преступлении не признал», – отметили в ведомстве.

Тем не менее, собранных доказательств хватило, чтобы завершить дело. Оно передано в суд для рассмотрения.

ИА «Орелград»