У орловских православных появилась новая святыня

Это икона с частицей мощей святителя Иннокентия Московского.

Святыню доставили в женский Введенский монастырь Орла представители Императорского палестинского православного общества Александр Панин и Семен Ваксман. Увидеть её смогут все желающие. Об этом сообщили в Орловской митрополии.

Святитель Иннокентий (1797-1879) – выдающийся православный миссионер, который способствовал просвещению коренных народов Дальнего Востока. Он являлся митрополитом Московским, а также первым епископом Камчатки, Якутии, Приамурья и Русской Америки.

Современники называли Иннокентия «апостолом нашего времени», а также отмечали его дар проповедника. Также святитель является автором ряда сочинений на православную тематику. В том числе книги «Указание пути в Царство Небесное» (1833), выдержавшей около 40 изданий.

Также представители Императорского палестинского православного общества доставили в Орёл почётную награду для игуменьи Введенского монастыря Олимпиады (Рожновской). Орловчанка удостоилась почётного звания «Заслуженный писатель».

Такое решение приняли в Союзе писателей России. Игуменью отметили за книгу «Летописи Орловского Введенского монастыря», а также значительный вклад в издательскую деятельность.

ИА «Орелград»