Орловщина оказалась в антилидерах ЦФО по вводу жилья

Наш регион занял предпоследнее место в округе.

Соответствующий рейтинг опубликовало «РИА Новости».

Аналитики исследовали данные по вводу жилья в разных регионах в расчёте на одного жителя субъекта. За основу взяли итоговые цифры 2023-го года.

Оказалось, что в рамках ЦФО Орловщина заняла предпоследнее место. В регионе ввели только 0,541 квадратного метра на каждого жителя области. Ещё хуже дела обстоят только на Брянщине. В лидерах округа – Калужская, Воронежская и Владимирская области.

В целом по России Орловщина заняла 59-е из 85-ти мест. Здесь на первых позициях оказались Ленинградская и Тюменская области, а также Чечня.

Отметим, что в 2023-м в Орловской области ввели в эксплуатацию 374 тысячи «квадратов» нового жилья, что всё же на 0,1% превышает показатель 2022-го года.

ИА «Орелград»