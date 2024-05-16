Обновлённую Дворянку украсит скамейка с Лизой Калитиной

Арт-объект уже прибыл в Орёл.

Соответствующий снимок появился в соцсетях первого заместителя председателя облсовета Михаила Вдовина. «Лиза Калитина дома!» – прокомментировал фотографию народный избранник.

«Скамейка Лаврецкого» изготовлена из бронзы. Арт-объект прибыл в наш регион из Ростовской области.

Планируется, что орловцы, наконец, увидят обновлённый сквер «Дворянское гнездо» перед Днём города.

Ранее в Орле обсудили сроки завершения благоустройства. Пока что речь идёт о 5-м августа. Напомним, что работы должны были финишировать ещё к 1 сентября минувшего года.

ИА «Орелград»