Орловцы стали реже разводиться

16.5.2024 | 12:45 Новости, Общество

Правда, остальные показатели демографии просели.

Фото: ИА “Орелград”

Орёлстат опубликовал официальные данные о естественном движении населения за первый квартал текущего года. Они оказались не слишком утешительными.

Статистка пусть и несущественно, но ухудшилась. С января по март включительно в области родились 1098 детей и скончались 2999 человек.

В аналогичном периоде минувшего года рождений было больше на 97, а смертей – меньше на 66. Также в Орловской области выросла смертность среди детей в возрасте до одного года – с четырёх до шести случаев.

Немного лучше оказалось со статистикой по бракам и разводам. Число последних уменьшилось. В первом квартале текущего года развелись 734 пары, за такой же период минувшего года – 752.

Правда, сократилось и число браков. За три месяца орловцы сыграли 569 свадеб. В минувшем году за то же время в области появилась 591 новая «ячейка общества».

ИА «Орелград»


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