Липецкий губернатор переманивает к себе молодых орловских врачей

Их привлекают в соседний регион дополнительными выплатами.

Об этом рассказали на профильном комитете областного совета. Выездное заседание прошло в Ливенской ЦРБ.

Главврач больницы Вадим Сезин выступил с докладом о работе учреждения. В частности, он рассказал, что ЦРБ испытывает проблему с кадрами.

За последние три полных года в больницу устроились 24 новых работника. В основном, это выпускники Орловского медицинского колледжа.

Однако значительная часть орловских выпускников, получив образование в сфере здравоохранения, не остаётся здесь, а уезжает в соседнюю Липецкую область. Дело в том, что в данном регионе для медиков предусмотрены не только выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», но и дополнительные – от местного губернатора.

Сейчас штатная численность Ливенской ЦРБ составляет около тысячи сотрудников.

ИА «Орелград»