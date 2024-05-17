Липецкий губернатор переманивает к себе молодых орловских врачей

17.5.2024 | 15:39 Медицина, Новости

Их привлекают в соседний регион дополнительными выплатами.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом рассказали на профильном комитете областного совета. Выездное заседание прошло в Ливенской ЦРБ.

Главврач больницы Вадим Сезин выступил с докладом о работе учреждения. В частности, он рассказал, что ЦРБ испытывает проблему с кадрами.

За последние три полных года в больницу устроились 24 новых работника. В основном, это выпускники Орловского медицинского колледжа.

Однако значительная часть орловских выпускников, получив образование в сфере здравоохранения, не остаётся здесь, а уезжает в соседнюю Липецкую область. Дело в том, что в данном регионе для медиков предусмотрены не только выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», но и дополнительные – от местного губернатора.

Сейчас штатная численность Ливенской ЦРБ составляет около тысячи сотрудников.

ИА «Орелград»


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