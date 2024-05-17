Мошенники всё активнее орудуют на Орловщине

Количество таких преступлений подскочило на 13,7%.

Рост зафиксирован за первые четыре месяца текущего года (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего). Информацию сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Зарегистрировано 632 таких преступления. При этом выросло и число мошенничеств, которые совершались с использованием телефона или интернета – на 20% (до 578 эпизодов).

Нередко преступники выдают себя за родственников собеседника (в том числе, используя компьютерные программы, имитирующие голос конкретного человека). Также они представляются сотрудниками банков, органов власти, правоохранительных структур. Иногда мошенники «берут на вооружение» программы, подменяющие телефонные номера, а также поддельные аккаунты в социальных сетях.

Их главная цель – ввести собеседника в стрессовое состояние с помощью ложной информации, например, о каких-либо мифических преступлениях или происшествиях. После этого жертва становится доступной для психологических манипуляций.

Напомним, накануне орловская полиция разгромила кол-центр мошенников, расположенный в ЛНР.

ИА «Орелград»