Общественный Совет при депздраве объявил набор

17.5.2024 | 17:02 Медицина, Новости

Орган занят независимой оценкой качества медуслуг в Орловской области.

Фото Департамента здравоохранения Орловской области

Начался прием документов на конкурсный отбор в состав Общественного Совета по проведению независимой оценки качества условий предоставления услуг медицинскими организациями Орловской области при департаменте здравоохранения.

Отбор проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 N 212-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об основах общественного контроля в РФ», ФЗ от 4 апреля 2005 года N 32-ФЗ «Об Общественной палате РФ», постановлением правительства Орловской области от 13 мая 2014 года № 114 «Об Общественных советах при органах исполнительной власти специальной компетенции». Прием документов для отбора кандидатов Совет проходит с 17 мая до 17 июня 2024 года. Осуществляется по адресу:
г. Орёл, ул. ул. Салтыкова-Щедрина, 22 (приемная)
г. Орёл, ул. Приборостроительная 42 (Орловская научная медицинская библиотека)
* Пакет документов должен соответствовать указанным выше законам.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования