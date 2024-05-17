Общественный Совет при депздраве объявил набор

Орган занят независимой оценкой качества медуслуг в Орловской области.

Начался прием документов на конкурсный отбор в состав Общественного Совета по проведению независимой оценки качества условий предоставления услуг медицинскими организациями Орловской области при департаменте здравоохранения.

Отбор проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 N 212-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об основах общественного контроля в РФ», ФЗ от 4 апреля 2005 года N 32-ФЗ «Об Общественной палате РФ», постановлением правительства Орловской области от 13 мая 2014 года № 114 «Об Общественных советах при органах исполнительной власти специальной компетенции». Прием документов для отбора кандидатов Совет проходит с 17 мая до 17 июня 2024 года. Осуществляется по адресу:

г. Орёл, ул. ул. Салтыкова-Щедрина, 22 (приемная)

г. Орёл, ул. Приборостроительная 42 (Орловская научная медицинская библиотека)

* Пакет документов должен соответствовать указанным выше законам.

ИА “Орелград”