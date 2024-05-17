Орловского перевозчика оштрафуют за любовь к наличке

Его водитель отказывался принимать к оплате банковские карты.

Информацию сообщили в «Организаторе перевозок». Сотрудники казённого учреждения проводили проверку и выявили нарушение.

Его допустил водитель, работавший на маршруте №363 «Орел – Большая Куликовка». Сажая пассажиров на остановке общественного транспорта «Женский монастырь», он отказался принять к оплате карту, хотя в автобусе имелся валидатор.

Водитель соглашался признать либо наличные деньги, либо проездной билет. Однако пассажиры оказались проверяющими.

Теперь его работодатель будет оштрафован за несоблюдение условий контракта на перевозку пассажиров.

ИА «Орелград»