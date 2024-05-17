В орловских школах пройдут антитеррористические учения

Мероприятия запланированы по всей России.

Учения назначены на 20 мая. Сегодня об этом объявил Министр просвещения России Сергей Кравцов. В связи с этим в Москве состоялось специальное заседание, сообщает «Коммерсант».

Все мероприятия начнутся в 10 часов утра по местному времени.

Одна из основных задач – проверить состояние и работоспособность систем оповещения. Также сотрудники школ отработают порядок взаимодействия с правоохранительными органами.

Глава МЧС Александр Куренков, принимавший участие в заседании, указал, что педагоги должны ещё раз напомнить детям алгоритм действий при обнаружении дрона.

«Проинспектируйте детей, чтобы при нахождении обломков БПЛА они их не трогали. И вообще о неизвестных объектах необходимо сообщать взрослым», – высказался Куренков.

В минувшем году подобные учения проводились в России и на Орловщине 29 и 30 августа.

ИА «Орелград»