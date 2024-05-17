Рагулькина из ФК «Орёл» выбрали лучшим игроком апреля

Орловец стал лидером третьей группы дивизиона Б второй лиги.

В новом футбольном сезоне наша команда выступает именно здесь. Лучших игроков по группам выбирали главные тренеры команд, участвующих в турнире.

Евгений Рагулькин показал себя и в предыдущем сезоне. Игрок сыграл значительную роль в том, чтобы вернуть «Орёл» в профессиональный футбол.

В 2023-м году он стал лучшим бомбардиром команды. Кроме того, его голы принесли «орлам» победу в финале кубка Союза Федераций футбола «Центр».

После шести туров ФК «Орёл» находится посередине таблицы – на восьмом месте. На счету клуба девять очков – три выигрыша и три проигрыша.

Следующий матч состоится в воскресенье. Он будет особенным, так как «орлам» придётся лететь в Южно-Сахалинск. Здесь они сыграют с местным «Сахалином».

ИА «Орелград»