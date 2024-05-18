В Орле поправят Правила землепользования ради элитки у Дворянки

Приказ издан управлением градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области.

15 мая исполняющий обязанности главного архитектора региона Вячеслав Миронов поручили подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Орла в целях приведения в соответствие вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010219:37 (Октябрьская, 15/3) с фактическим использованием.

Бюджетному учреждению «Архитектурно-планировочное управление Орловской области» приказано до 27 декабря разработать и представить в управление проект о корректировке ПЗЗ в части дополнения градостроительного регламента территориальной зоны ОИ (зона исторической застройки) условно разрешенным видом «Блокированная жилая застройка». Площадь участка 225 кв. м. Он имеет вид разрешенного использования «Для завершения строительства и эксплуатации жилых домов», категорию – «Земли населённых пунктов».

В апреле дом блокированной застройки с цокольным этажом, «расположенный в уникальном историческом месте “Дворянское гнездо», продавали за 13,5 млн рублей (без отделки). Дом построен 2007 году. Таунхаусы-близнецы разместились между музеем Лескова и корпусом мединститута.

ИА “Орелград”