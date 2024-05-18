Орловец отбился от долга 10-летней давности

Банк ждал слишком долго, чтобы обратиться в суд.

Новосильский районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело по иску одного из банков к местному жителю. Финансовая организация просила о взыскании задолженности по кредитному договору. Однако в ходе процесса были выявлены обстоятельства, позволившие ответчику одержать победу. В ходе рассмотрения дела было установлено, что 17 сентября 2013 года банк предоставил ответчику кредит в сумме 114 999 рублей под 54,9 процента годовых.

«Заемщик нарушил взятые на себя обязательства, в связи с чем за ним образовалась задолженность, – пояснила пресс-служба Новосильского районного суда. – 17 августа 2014 года банк выставил ответчику требование о полном погашении задолженности в сумме 228 756 рублей не позднее 16 сентября 2014 года, которое осталось не исполненным».

Ответчик выбрал верную стратегию своей защиты. С исковыми требованиями он не согласился, сославшись на пропуск срока исковой давности для взыскания задолженности. Ведь еще 10 лет назад банк потребовал досрочного погашения кредита. Почему все эти годы банкиры не обращались в суд, непонятно. А теперь выяснилось, что время ушло. Требования хоть и были мотивированы, но предъявлены слишком поздно.

«Районный суд, отказывая банку в иске, пришел к выводу, что истцом действительно пропущен срок исковой давности, поскольку банк воспользовался своим правом и потребовал досрочного погашения всей суммы задолженности, тем самым изменив срок исполнения заемщиком обязательств по возврату основного долга и уплате процентов за пользование кредитом, – объяснили в пресс-службе суда. – Решение районного суда не вступило в законную силу».

ИА «Орелград»