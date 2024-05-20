Названы наиболее острые проблемы орловского бизнеса

Бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин пообщался с экспертами.

В Орле на площадке Торгово-промышленной палаты Орловской области состоялось совместное расширенное заседание Общественного и Экспертного советов при региональном уполномоченном по защите прав предпринимателей. Орловский бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин представил членам Советов результаты своей деятельности и работы своих помощников.

«Евгений Лыкин обозначил наиболее острые проблемы, с которыми обращаются предприниматели: соблюдение таможенного законодательства; уголовное преследование; налогообложение и налоговый контроль; землепользование и пользование нестационарными торговыми объектами; неисполнение условий муниципальных контрактов, – перечислили в аппарате правозащитника. – По результатам рассмотрения обращений 74 миллиона рублей возвращено (сохранено) субъектам бизнеса».

Так, в 2023 году по вопросам уголовного преследования бизнеса уполномоченному поступило 39 обращений, по вопросам соблюдения таможенного законодательства — 44 обращения, по вопросам налогообложения, уплаты страховых взносов и налогового контроля — 18 обращений, по вопросам аренды недвижимого имущества, землепользования и пользования нестационарными торговыми объектами — 17 обращений, по вопросам участия в государственных закупках, а также исполнения условий государственных и муниципальных контрактов — 15 обращений.

Кроме того, 9 обращений поступило по вопросам проведения контрольно-надзорных мероприятий и привлечения к административной ответственности, 6 обращений – по вопросам возмещения убытков правообладателям, 5 обращений – по вопросам обращения с отходами, 4 обращения – по вопросам обеспечения подъезда к объектам придорожного сервиса, 3 обращения – по вопросам размещения рекламных конструкций, 2 обращения – по вопросам исполнения обязательств по договорам.

«Анализ отраслевой характеристики обращений свидетельствует о ежегодном высоком уровне обращений по вопросам уголовного преследования, налогообложения и налогового контроля, – следует из доклада правозащитника. – Рост обращений по вопросам соблюдения таможенного законодательства обусловлен изменением механизма проведения экспортных операций в условиях санкций, предприниматели не смогли исполнить ряд таможенных процедур».

Защита в данных случаях осуществлялась в судебном порядке, все назначенные штрафы были заменены на предупреждения. Обратил внимание докладчик и на значительное число обращений по вопросам землепользования – в 2023 году они были связаны с обжалованием действий органов местного самоуправления. В частности, в Должанском районе возникло большое количество споров по вопросам распоряжения земельными участками, решать которые пришлось в арбитражном суде Орловской области.

ИА «Орелград»