В Орловской области определят лучшие города и районы

20.5.2024 | 9:40 Новости, Общество

Стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

Фото: ИА “Орелград”

Департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области опубликовал извещение о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 2024 году. Он проводится в соответствии с постановлением правительства региона и представляет собой отбор кандидатов, которые впоследствии представят Орловскую область на федеральном этапе. В конкурсе принимают участие городские округа, городские и сельские поселения. Они будут разделены на две категории – в первой будут соревноваться города, во второй – сельские поселения.

В этом году конкурс проводится по пяти номинациям. Так, города и села сразятся за победу в таких номинациях, как «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства», «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами», «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах».

Кроме того, предусмотрено еще две номинации: «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» и «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («умный город»)». Для участия в конкурсе городам и районам необходимо представить в конкурсную комиссию заявки, подготовленные по типовым формам, утвержденным на уровне федеральных министерств.

Конкурсные заявки муниципальных образований должны сопровождаться письмами глав местных администраций. Оценивать заявки участников будут в соответствии с критериями оценки, утвержденными федеральными органами исполнительной власти. Например, в сфере градостроительной политики используются критерии оценки Минстроя России, в сфере экономической политики и управления финансами – Минэкономразвития России, в сфере укрепление межнационального мира – Федерального агентства по делам национальностей.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования