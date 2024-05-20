В Орловской области определят лучшие города и районы

Стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

Департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области опубликовал извещение о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 2024 году. Он проводится в соответствии с постановлением правительства региона и представляет собой отбор кандидатов, которые впоследствии представят Орловскую область на федеральном этапе. В конкурсе принимают участие городские округа, городские и сельские поселения. Они будут разделены на две категории – в первой будут соревноваться города, во второй – сельские поселения.

В этом году конкурс проводится по пяти номинациям. Так, города и села сразятся за победу в таких номинациях, как «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства», «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами», «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах».

Кроме того, предусмотрено еще две номинации: «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» и «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений («умный город»)». Для участия в конкурсе городам и районам необходимо представить в конкурсную комиссию заявки, подготовленные по типовым формам, утвержденным на уровне федеральных министерств.

Конкурсные заявки муниципальных образований должны сопровождаться письмами глав местных администраций. Оценивать заявки участников будут в соответствии с критериями оценки, утвержденными федеральными органами исполнительной власти. Например, в сфере градостроительной политики используются критерии оценки Минстроя России, в сфере экономической политики и управления финансами – Минэкономразвития России, в сфере укрепление межнационального мира – Федерального агентства по делам национальностей.

ИА «Орелград»