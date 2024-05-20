Орловского бобра вернули в реку бесплатно

Общественники закрыли сбор на оплату услуги по отловке.

Об этом рассказали в соцсетях общественной организации «Кот и Пёс».

Сегодня около 13 часов зоозащитники опубликовали информацию о том, что в одном из магазинов Орла, который занимается оптовой торговлей, обнаружили бобра. Животное не хотело покидать помещение добровольно.

В итоге общественники «бросили клич», предложив орловцам скинуться и набрать 3500 рублей. Такая сумма требовалась для оплаты услуги по отлову животного и возвращению его в естественную среду обитания.

Однако уже в 16 часов «Кот и Пёс» сообщили, что сбор закрывается.

«Бобра поймали бесплатно и вернут в среду обитания сотрудники «Орелоблохотучреждение»», – объявили зоозащитники. Позднее в группе опубликовали видео, на котором животное отпускают в реку.

ИА «Орелград»