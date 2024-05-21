Спрос на электромобили в Орле будут стимулировать

Областные власти актуализировали «дорожную карту».

Правительство Орловской области в новой редакции утвердило план мероприятий по развитию зарядной инфраструктуры для зарядки электрического автомобильного транспорта. Постановление принято в целях поддержания правовой базы Орловской области в актуальном состоянии, хотя первоначально «дорожная карта» была утверждена сравнительно недавно – в декабре 2023 года.

Она предусматривает работу специальной группы по развитию зарядной инфраструктуры для зарядки электрического автомобильного транспорта в Орловской области, о чем регион должен отчитываться перед Министерством энергетики РФ. План предусматривает проведение мероприятий по стимулированию спроса в регионе на электрический автомобильный транспорт. Развитие зарядной инфраструктуры предусмотрено государственной программой «Энергоэффективность и развитие энергетики в Орловской области», недавно также актуализированной постановлением правительства региона.

«Дорожная карта» предполагает утверждение схем размещения зарядных станций на территории муниципальных районов, округов и городов. Размещение терминалов для электротранспорта разрешено на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без их предоставления и установления сервитутов. Планом также предусмотрено информирование туристов о местах размещения площадок для зарядки электромобилей в Орловской области – «путем размещения и актуализации информации на официальном туристическом портале региона».

Кроме того, в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области – публичный информационный центр» должна публиковаться актуальная информация о действующих мерах поддержки инвесторов, планирующих реализацию проектов по установке объектов зарядной инфраструктуры. Из областного бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям положены субсидии на возмещение части затрат по строительству инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта.

Правительство региона отмечает, что основной потребитель энергии – транспорт, стал активно набирать обороты в движении по сокращению потребления ископаемого топлива. Важнейшей причиной изменений в этом процессе стало увеличение производства электромобилей, «растущего на больших ожиданиях неудовлетворенного спроса». Перспективы развития использования электромобилей связаны с выгодными условиями их эксплуатации.

Пока этот транспорт достаточно дорог, но по прогнозам экспертов, уже в ближайшие 6-8 лет цена на него снизится до доступного и привлекательного для многих уровня. Ожидается, что это будет связано с «достижениями в технологиях хранения энергии». Кроме того, при пересчете на жизненный цикл собственники электромобилей уже сейчас могут существенно выигрывать у автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

«Таким образом, государственная поддержка, направленная на то, чтобы цена приобретения электротранспортного средства стала выгодной уже сейчас, позволит открыть рынок в части развития массовых продаж, – следует из информации правительства региона. – На сегодняшний день разница между стоимостью электромобиля среднего класса и бензинового аналога составляет примерно 750 тысяч рублей».

Но эксплуатация электромобиля уже сейчас может быть более выгодной, чем использование автомобиля с двигателем внутреннего сгорания – в случае, если электромобиль будет проезжать не менее 45 тысячи километров ежегодно в течение 5 лет. Экономия от потребления топлива и обслуживания возместит разницу, а это делает выгодным использование электромобиля в качестве такси и для краткосрочной аренды – каршеринга – в условиях города.

ИА «Орелград»